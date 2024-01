Operazione della Guardia di Finanza: la droga proveniva dal Marocco

La Guardia di Finanza di Viterbo ha sequestrato oltre quattro chilogrammi di hashish a Fabrica di Roma – nel Viterbese – che, se immessi sul mercato, avrebbero fruttato circa 70.000 euro. La droga, prodotta in Marocco, era confezionata in panetti e destinata allo spaccio sul locale territorio. La scoperta è avvenuta grazie all’attenta osservazione dei militari delle Fiamme Gialle, insospettiti dagli atteggiamenti segnati da nervosismo di un soggetto che, una volta fermato, è risultato essere un minorenne. Trovata l’ingente quantità di droga, il giovane è stato arrestato. Non risultano chiare le modalità con le quali la sostanza è giunta sul territorio nazionale e per tale ragione le investigazioni sono tutt’ora in corso.

