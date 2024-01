Si tratterebbe del 39enne Dedja Bledar

Il cadavere di uno straniero di 39 anni è stato trovato domenica in una zona boschiva di Paderno del Grappa in provincia di Treviso. Si tratterebbe di Dedja Bledar, un albanese, che lavora in un locale di Borso del Grappa. Il corpo mostra diverse ferite da arma da taglio. Sul posto è arrivato il pm di turno della Procura di Treviso, la sostituta Barbara Sabbatini e il medico legale per la prima ispezione cadaverica. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri di Treviso e Castelfranco Veneto.

