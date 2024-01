L'uomo è stato arrestato lo scorso 16 gennaio

Anche un breve video che mostra il pick cup di Franco Battaggia vicino al canale della Vittoria, in provincia di Treviso, dove avrebbe poi scaricato il corpo senza vita di Anica Panfile, tra gli elementi che inchiodano il 77enne per l’omicidio della giovane. A confermare che si trattava proprio del mezzo di Battaggia è stato il lettore targhe. In particolare, una telecamera di una casa in via Barcador, vicinissima alla via che costeggia il canale della Vittoria, ha ripreso 3 passaggi del mezzo avvenuti dalle 22.08 del 19 maggio alle 23.32. Il corpo della 31enne di origini romena è stato rinvenuto lo scorso 21 maggio. Anica è morta per soffocamento. Battaggia, suo ex datore di lavoro, è stato arrestato il 16 gennaio per omicidio e tentata soppressione di cadavere aggravata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata