La donna sul luogo del delitto: "Quelli che gli hanno sparato spero che vengano presi subito"

Un ragazzo di 24 anni, originario dell’Est Europa, è sospettato di essere uno degli autori dell’omicidio di Alexandru Ivan: il 14enne ucciso nella notte tra il 12 e il 13 gennaio nel parcheggio della fermata della metropolitana C Monte Compatri-Pantano, a Roma. “Era il bambino più buono del mondo. Investigate e vedrete che era un bambino troppo buono. Quelli che gli hanno sparato spero che vengano presi subito. Uno l’anno già preso”, dice in lacrime sul luogo dell’omicidio la madre del giovane, Alexandra Petri. “Agli amici di Alex venuti qui ho detto di abbracciare la loro madre come fosse l’ultima volta”, ha aggiunto la donna rientrando in macchina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata