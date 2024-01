Il piccolo è ricoverato in rianimazione all'ospedale Santobono di Napoli

Un neonato di tre mesi è ricoverato all’ospedale Santobono di Napoli, in gravi condizioni per essere risultato positivo alla cocaina. Il piccolo – secondo quanto si apprende – è stato portato, nella giornata di ieri, nel pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona a Salerno e i medici, dalle analisi delle urine, hanno accertato la positività alla sostanza stupefacente. Il neonato è stato stabilizzato e trasferito d’urgenza all’ospedale pediatrico Santobono, dove è ricoverato in rianimazione. Sono in corso le indagini della Squadra mobile di Salerno.

