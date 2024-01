Il tragico ritrovamento a Castelfranco Emilia

Un 14enne, che aveva fatto perdere le proprie tracce nelle scorse ore, è stato trovato morto in un canale a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Sul caso sta indagando la polizia che sta eseguendo i rilievi del caso, vagliando tutte le ipotesi. Non si esclude il suicidio.

