Guido Rancilio ha ucciso la madre Fiorenza con un attrezzo da palestra. È la dinamica ricostruita dalla pm di Milano, Ilaria Perinu, e il Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano e la Compagnia Duomo sulla morte della 73enne immobiliarista, trovata ieri senza vita riversa in una pozza di sangue e con la testa fracassata nella propria abitazione di via Crocefisso. Il 37enne indagato per omicidio volontario aggravato soffre di acclarati disturbi psichiatrici anche se, per il momento, agli inquirenti non risulta un percorso documentabile fatto di ricoveri e terapie.

