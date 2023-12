Il marito stroncato da un malore, la donna morta di stenti

Tragedia nella notte a Roccacasale, località alle falde della Maiella, nell’Aquilano dove una coppia è morta nella propria abitazione. L’uomo, Salvatore Marino, 86 anni di Roccacasale è stato stroncato da un malore. Una fatalità visto che l’uomo da tempo assisteva la moglie, Angela Giuliani 83 anni, non autosufficiente. Marino è morto e così la moglie non ha più avuto nessuno che la assistesse.

La coppia viveva in solitudine ed era molto riservata. Ad avvisare i carabinieri un conoscente che ha provato più volte a contattare telefonicamente gli anziani. Sul caso stanno facendo completa chiarezza i carabinieri di Sulmona, comandati dal capitano Toni Di Giosia. In prima mattinata era già stata esclusa l’ipotesi di inalazioni da monossido di carbonio per la coppia come causa della morte.

