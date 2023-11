Le coinvolte sono ricoverate al Centro grandi ustionati dell'ospedale di Sassari

Uno scoppio devastante, poi le fiamme e il grosso incendio che ha distrutto la casa e ustionato le tre donne che erano all’interno, tutte ricoverate in gravissime condizioni nel centro grandi ustionati di Sassari. L’incidente dovuto alla presenza in casa di bombole del gas è avvenuto intorno alle 9.30 del mattino, a Siniscola, nel nuorese, al piano terra di una villetta di tre piani. Vittime del drammatico incidente sono tre donne: due anziane sorelle e la loro badante. Tutte hanno riportato ustioni gravi al volto agli arti superiori e al torace e sono state trasportate con l’elisoccorso del 118 in codice rosso al centro grandi ustionati di Sassari, in condizioni disperate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinieri di Siniscola. Successivamente si è provveduto all’estinzione dell’incendio e alla messa in sicurezza dell’abitazione. Sul posto anche il funzionario di guardia dalla sede centrale per valutare le possibili cause d’innesco.Da una prima ricostruzione nell’abitazione ci sarebbe stata una perdita di gas, e dunque un accumulo di gpl nell’aria, che avrebbe provocato la deflagrazione che a sua volta ha causato l’abbattimento di una parete della cucina e vari danni agli infissi dell’appartamento.

