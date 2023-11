In azione tra settembre 2022 e marzo 2023

Tra settembre 2022 e marzo 2023 hanno commesso complessivamente 13 furti ai danni di negozi di abbigliamento, edicole, bar e centri scommesse. Sono quattro le persone arrestate dai Carabinieri della compagnia di Battipaglia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura salernitana, per il reato di furto tentato, consumato e aggravato in concorso. I quattro indagati, tre uomini e una donna, avrebbero commesso i furti nei comuni di Battipaglia, Giffoni Valle Piana, Eboli, Castellammare di Stabia, Salerno, Pagani, Cava de’ Tirreni, Avellino, Mercato San Severino e Napoli.

