(LaPresse) ‘Mai Più Fame: dall’emergenza all’autonomia’ è il titolo del progetto che ha preso il via nella città di Napoli per contrastare la povertà alimentare e dare la possibilità alle famiglie di avere un futuro migliore, con percorsi di inserimento lavorativo. Il progetto, a cura dell’organizzazione ‘Azione contro la Fame’ e dei partner locali ‘Foqus Fondazione Quartieri Spagnoli’ e ‘Altra Napoli’, partirà con 50 famiglie che abitano nei Quartieri Spagnoli e nel quartiere Forcella e mira a costruire soluzioni di lungo termine per sostenere le necessità di base delle famiglie più vulnerabili. ‘Mai Più Fame’ è stato presentato presso la Sala Giunta del Comune di Napoli e hanno partecipato il sindaco del capoluogo campano, Gaetano Manfredi, il direttore di ‘Azione contro la fame’ Simone Garroni e il vicepresidente della Fondazione ‘L’Altra Napoli’ Antonio Roberto Lucidi.

