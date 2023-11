Il nuovo colpo nel quartiere Africano della capitale

Ancora in azione la banda della spaccata che da mesi terrorizza Roma. Un colpo andato a buon fine, anche questa volta durato solo otto minuti. È successo nella notte tra il 7 e l’8 novembre, intorno all’una, nella sede della Banca del Fucino in piazza Santa Emerenziana nel quartiere Africano, zona dove aveva colpito anche in passato. I banditi hanno sfondato con una Alfa Romeo Giulietta le vetrine esterne dell’istituto di credito, da dove sono riusciti a portare via la cassaforte che conteneva il denaro. Il forziere è stato caricato sulla solita Audi station wagon di colore blu, segnalata anche negli altri colpi commessi nella Capitale. Poco distante, la banda dell’Audi aveva già colpito nel negozio “iShop”, reseller di prodotti Apple, in piazza Buenos Aires nel quartiere Parioli. Indaga la polizia.

