Ancora da accertare le cause dell'investimento. Interrota la linea ferroviaria

Una donna è stata travolta da un treno a Guidonia Montecelio, nella città metropolitana di Roma, ed è morta. Il convoglio viaggiava in direzione Roma e l’investimento è avvenuto, per cause ancora da accertare, in prossimità di piazza Francesco Baracca intorno alle 12. Sono in corso le operazioni della squadra vigili del fuoco 18/A del Distaccamento di Tivoli, che sta utilizzando il carro sollevamenti. La linea ferroviaria è stata interrotta per permettere ai carabinieri di Tivoli di effettuare i rilievi. Sul posto anche i soccorritori del 118.

