Lo scontro nella zona di via Taverna: 3 le persone che sono rimaste ferite, tra loro anche una bambina di 8 anni

È di due giovani morti e tre feriti in codice giallo a Milano il bilancio di un grave incidente avvenuto intorno alle 5.20 di stamattina in viale Forlanini in direzione Linate, che ha coinvolto tre auto. Secondo quanto si apprende, le due persone rimaste uccise avevano 24 e 26 anni (del 1999 e del 1997) ed erano conducente e passeggero della terza macchina, che si sarebbe schiantata sulle altre due coinvolte. L’incidente è avvenuto nella zona di via Taverna. Viale Forlanini è stato chiuso in direzione di Linate.

Sono in tutto 12 le persone coinvolte nell’incidente, tra loro anche una bambina di 8 anni. Tre i feriti che sono stati ospedalizzati in codice giallo di cui uno è stato portato al Policlinico, uno al Niguarda e uno al San Raffaele. Sul posto sono intervenuti, oltre ai vigili del fuoco e i soccorritori del 118, gli agenti della polizia locale.

