L'accusa nei loro confronti è tentato omicidio

A Martinsicuro, in provincia di Teramo e a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, i carabinieri di Alba Adriatica (Teramo), con il supporto del nucleo elicotteri dei carabinieri di Pescara e le unità cinofile del nucleo cinofili di Chieti, hanno eseguito lunedì mattina 6 ordinanze di custodia cautelare in carcere legate al ferimento di un uomo avvenuto 2 mesi fa nei pressi di un night club a Martinsicuro (Teramo). L’accusa mossa nei confronti dei 6 è di tentato omicidio, le indagini sono state coordinate dal procuratore della Repubblica del tribunale di Teramo, Ettore Picardi. I fatti risalgono alla notte del 2 agosto quando nel piazzale esterno del locale notturno, alle ore 4, i militari sono intervenuti su richiesta d’intervento del titolare del locale per un cliente aggredito. Di fatto, per un litigio scaturito, a quanto pare, per futili motivi 6 persone avevano massacrato di botte un uomo. Si tratta di un 40enne picchiato brutalmente e colpito anche con delle sedie trovate sul posto. Gli aggressori erano fuggiti appena prima dell’arrivo della pattuglia dei carabinieri.

