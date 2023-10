In corso le indagini del commissariato di polizia

A Termoli, in Molise, gli agenti del commissariato di Polizia stanno indagando sull’aggressione a una coppia di senzatetto avvenuta il 22 ottobre nel giardino antistante la chiesa di Madonna delle Grazie, sulla strada omonima. Secondo la ricostruzione degli agenti un giovane avrebbe usato violenza, sia verbale che fisica, contro una coppia di clochard che sosta abitualmente nel piazzale adiacente il santuario mariano della diocesi di Termoli-Larino. L’uomo e la donna, entrambi di circa 60 anni, sono stati portati in ospedale e affidati alle cure dei sanitari. Il ragazzo invece è stato accompagnato negli uffici di via Cina, dove ha sede il commissariato di Termoli. In corso accertamenti sul movente, che sembra legato alla presenza vicino alla chiesa della coppia, che sosta in una vecchia roulotte nel piazzale e che vive di elemosina.

