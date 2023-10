Si tratta di quello ferroviario di via Miranese. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area

Pezzi di intonaco pericolante sono caduti da un altro cavalcavia di Mestre, a Venezia. La segnalazione ha attivato i mezzi di intervento e, nella notte, i vigili del fuoco sono riusciti, lavorando dal pomeriggio, a rimuovere anche le parti pericolanti. Il cavalcavia è quello ferroviario di via Miranese. La circolazione ferroviaria e la corrente sono state interrotte anche d’accordo con la Polfer e Rfi. Le squadre dei vigili del fuoco con l’autoscala hanno effettuato l’intervento per mettere in sicurezza l’area.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata