Un uomo ha sparato a una donna e l’ha uccisa. Subito dopo, si è costituito andando in caserma con la pistola e confessando l’omicidio. Il fatto è successo questa mattina a Fossombrone (in provincia di Pesaro e Urbino), in via Pirandello, in una zona di campagna. Le circostanze sono ancora tutte da chiarire. Sull’accaduto indagano i carabinieri della locale stazione.

