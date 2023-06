Aveva un cartello con la scritta ‘Vergogna di Stato’ l’uomo che è stato aggredito e cacciato dalla folla in piazza Duomo, a Milano, durante i funerali di Silvio Berlusconi. Il signore, Fabrizio Massironi, indossava anche una maglia con la scritta ‘Io non sono in lutto’ e si è presentato ai giornalisti come un agente di polizia giudiziaria. Prima una donna lo ha colpito con un ombrello, poi qualcuno gli ha strappato il cartello dalle mani. Poco dopo sono partiti cori e insulti. È intervenuta anche la polizia che ha scortato l’uomo. Immagini Giovanna Giordano

