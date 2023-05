Il medico del Cardarelli: “La signora ha riportato una ferita superficiale"

(LaPresse) Non destano preoccupazioni le condizioni della donna di 34 anni, mamma della piccola di 10 anni ricoverata all’Ospedale pediatrico Santobono, rimasta ferita, come la figlia, nella sparatoria avvenuta nella serata di ieri a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. La donna era con il marito e la figlia a mangiare un gelato quando due persone in sella a uno scooter hanno sparato almeno dieci colpi con una mitraglietta. I proiettili hanno ferito in maniera accidentale lei, la piccola e il marito. “La signora ha riportato una ferita superficiale della parete anteriore dell’addome che non ha leso organi interni né ne ha superato lo spessore, per cui abbiamo la ragionevole certezza di dover curare una ferita che non può essere causa di danni permanenti o futuri – dice Patrizio Festa, Responsabile del reparto Trauma Center del Cardarelli – Ovviamente la prudenza è doverosa, per cui la signora resterà in osservazione al massimo per 48 ore, per poi valutarne la dimissione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata