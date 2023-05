È indagata per spaccio di sostanze stupefacenti la madre del 19enne ucciso davanti al portone di casa il 9 novembre 2022

Cinque misure cautelari nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Paolo Stasi, il 19enne di Francavilla Fontana (Brindisi), ucciso il 9 novembre 2022 davanti al portone dell’abitazione in cui viveva con la sua famiglia. I provvedimenti sono in fase di esecuzione da parte dei carabinieri. Stando a quanto apprende LaPresse, per due indagati il gip ha disposto la custodia in carcere, per uno i domiciliari e per altri due è stato disposto l’obbligo di dimora.

Hanno 18 e 21 anni i due indagati condotti in carcere per l’omicidio del 19enne Paolo Stasi, ucciso il 9 novembre 2022, davanti al portone della sua abitazione, con due colpi di arma da fuoco. Il 18enne all’epoca aveva 17 anni. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, quel giorno, attorno alle 17.20 il 21enne alla guida dell’autovettura e il 17enne seduto sul sedile posteriore in modo da eludere le telecamere comunali, avrebbero raggiunto una strada vicina a via Occhi Bianchi. “Il conducente sarebbe rimasto all’interno dell’auto mentre il 17enne, raggiunto a piedi il portone dell’appartamento di Paolo Stasi, lo avrebbe fatto scendere con un pretesto per poi esplodere due colpi di pistola“, spiega la procura di Brindisi in una nota. I due si sarebbero allontanati per assicurarsi la fuga, utilizzando la stessa auto.

Movente debito 5mila euro per spaccio droga

Il movente sarebbe riconducibile a un debito di circa 5mila euro maturato nell’ambito dell’attività di spaccio delle sostanze stupefacenti. È quanto è emerso dalle indagini sull’omicidio di Paolo Stasi, 19 anni, ucciso con due colpi di pistola, a Francavilla Fontana (Brindisi), davanti al portone della sua abitazione, il 9 novembre 2022. Per l’omicidio sono stati arrestati e condotti in carcere due ragazzi, un 18enne che all’epoca aveva 17 anni, e un 21enne.

Lo spaccio di droga sarebbe andato avanti anche dopo l’omicidio da parte dei due arrestati, “coadiuvati dalle rispettive fidanzate, una 24enne, sottoposta agli arresti domiciliari e una 20enne, sottoposta all’obbligo di dimora, entrambe di Francavilla Fontana. Nello stesso contesto è stato sottoposto all’obbligo di dimora un 20enne, di Francavilla Fontana, che avrebbe preso il posto di Paolo Stasi come custode della sostanza stupefacente.Risulta indagata a piede libero la madre della vittima per detenzione in concorso di sostanze stupefacenti.

Madre indagata per spaccio droga

È indagata a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti la madre del 19enne Paolo Stasi, ucciso il 9 novembre 2022, davanti al portone dell’abitazione in cui viveva con la sua famiglia. Stando a quanto apprende LaPresse, l’avviso di garanzia è stato notificato all’alba dai carabinieri che hanno dato esecuzione a 5 misure cautelari. Il movente dell’omicidio sarebbe riconducibile a un debito per droga.

