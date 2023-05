Far west dopo che un'auto non si è fermata all'alt di una pattuglia

Far west in centro a Nuoro, con inseguimento, sparatoria e ferimento di un agente della squadra mobile della polizia. È successo poco fa in pieno centro del capoluogo barbaricino: l’agente è rimasto ferito di striscio. Secondo le prime notizie, un’auto non si è fermata all’alt di una pattuglia che stava facendo controlli alla periferia della città verso l’uscita per la statale 131. Ne è nato un inseguimento tra le strade cittadine con le volanti che sono riuscite a intercettarla in via Brigata Sassari: l’uomo ha sparato e gli agenti hanno risposto al fuoco bucando le ruote dell’auto. L’autista è quindi fuggito a piedi: tutta la città è presidiata dalle forze dell’ordine e i poliziotti sarebbero già sulle sue tracce.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata