La giovane ragazza romana era a casa del suo ex fidanzato, un 25enne del posto. Sulla vicenda indagano i carabinieri

Non ce l’ha fatta la 22enne romana precipitata da una terrazza al terzo piano di un edificio del centro storico di Bosa, sulla costa nord occidentale della Sardegna. La giovane, Giada, è morta nel primo pomeriggio. È stata sottoposta a un intervento chirurgico di oltre due ore, eseguito dalle due equipe di Neurochirurgia e di Chirurgia generale dell’ospedale San Francesco di Nuoro, ma non c’è stato nulla da fare. Giada era a Bosa in vacanza a casa del suo ex fidanzato, un 25enne del posto.

La giovane era stata ricoverata in gravissime condizioni dopo la caduta. Aveva trascorso la serata con lui e con altri amici al Bosa Beer fest. L’allarme è stato dato intorno all’1.30 da alcuni passanti che hanno visto il corpo della ragazza a terra e hanno chiamato il 118. Sulla vicenda il sostituto procuratore di Oristano Marco De Crescenzo ha aperto un fascicolo. I carabinieri hanno già sentito il ragazzo: nessuna pista è al momento esclusa.

