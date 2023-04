Lo scrittore commenta l'operazione che ha portato all'arresto di 18 persone, tra cui il sindaco, a Melito

Lo scrittore Roberto Saviano, commenta a LaPresse, l’operazione della Dia di Napoli che stamani ha arrestato 18 persone, tra cui il sindaco di Melito, Luciano Mottola, per scambio elettorale politico mafioso. “È la prova che non è affatto vero che il potere criminale sia terminato o addirittura in agonia, tutt’altro”, ha detto Saviano secondo cui “dopo il covid sono l’unica economia in attivo”.

Melito è quello che un tempo fu Scampia

“Melito, dopo la faida di Scampia e l’attenzione generata su quella zona, ha ereditato le piazze – ha affermato – Melito è quello che un tempo fu Scampia, Melito e i paesi limitrofi”. Saviano è a Milano, per la conferenza di chiusura del secondo ciclo del corso di eccellenza Jean Monnet ‘The Eppo and Eu Law: A step forward in integration’, promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo milanese con il patrocinio del Parlamento Europeo e il cofinanziamento della Commissione Europea.

