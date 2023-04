Nella stessa circostanza altri due giovani pakistani sono stati gravemente feriti con diverse coltellate

Il 31 marzo scorso, nel parco Novisad di Modena, un 16enne di nazionalista pachistana è stato accoltellato e ucciso. Lo rende noto la procura della città emiliana. Nella stessa circostanza, altri due giovani della stessa nazionalità, sono stati gravemente feriti con diverse coltellate. Le indagini condotte dai carabinieri del Nucleo operativo di Modena e coordinate dalle procure di Modena e dei Minorenni di Bologna, hanno consentito di individuare tre giovani, uno maggiorenne e due minorenni, della stessa nazionalità. A loro carico sarebbero emersi indizi di colpevolezza.

I tre indagati sono al momento ricercati in tutta Italia dopo la loro fuga da Modena. L’indagato maggiorenne sarebbe un giovane di 21 anni, nato in Pakistan. Come riferito dai carabinieri, eventuali segnalazioni e informazioni utili vanno riferite al 112.

