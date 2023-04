Il mezzo aereo ha operato in condizioni meteo complesse, con raffiche di vento fino a 50 nodi

Sono stati tratti in salvo i 32 migranti, tra cui un bimbo, naufragati all’isola di Lampione. Tutti sono stati trasportati in sicurezza sull’isola di Lampedusa. Dopo diversi tentativi di recupero dei migranti via mare attraverso l’impiego di motovedette SAR della Guardia Costiera, le operazioni di salvataggio, a causa delle condizioni meteo avverse, sono state portate avanti anche grazie all’utilizzo di un elicottero Nemo della Guardia Costiera. Il mezzo aereo ha operato in condizioni meteorologiche complesse, con raffiche di vento fino a 50 nodi.

