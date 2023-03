Il sindaco Mannino: "Con questi numeri la macchina del soccorso è in difficoltà". Nuova missione nel Mediterraneo per la Geo Barents

Ripresi i trasferimenti a Lampedusa per alleggerire l’hotspot dell’isola, che dopo gli ultimi arrivi di migranti conta circa 1.500 ospiti a fronte di una capienza massima di 400 persone. In mattinata in 183 dovrebbero essere trasferiti a bordo di un traghetto di linea. Intanto, quattro delle otto salme delle vittime del naufragio di qualche giorno fa in zona Sar maltese verranno trasferite da Lampedusa a Porto Empedocle.

Sindaco: “Macchina accoglienza e soccorso in difficoltà”

“L’esigenza immediata è quella di alleggerire l’hotspot trasferendo il prima possibile i migranti. Con questi numeri tutta la macchina dell’accoglienza e del soccorso è in difficoltà. Occorre mettere a disposizione dell’isola una nave umanitaria che faccia da spola da Lampedusa alla terraferma, per consentire trasferimenti veloci e continui. So che il ministero dell’Interno ci sta lavorando”. Così il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, intervenendo nel corso del tg di SkyTg24. “Questa isola, in mezzo al Mediterraneo – prosegue – si conferma una zattera di salvataggio per questa gente che cerca una vita migliore. Continuiamo da trent’anni a salvare vite e a dare dignità a una Europa che resta inerme e non fa nulla e che non interviene in maniera forte”, conclude Mannino.

Geo Barents lascia Bari per nuova missione in Mediterraneo

A Bari intanto la Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, ha lasciato il porto per la sua 26esima missione nel Mediterraneo centrale. Lo rende noto la stessa Ong sui suoi canali social.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata