Tensione tra i manifestanti e le forze dell'ordine in occasione del corteo in solidarietà del detenuto

Scontri violentissimi tra gli anarchici, che manifestano contro la detenzione di Cospito in regime di 41bis e la polizia a Milano all’altezza di Porta Romana. Sono state fatte delle barricate con dei bidoni della spazzatura e la polizia in tenuta antisommossa ha caricato diverse volte i manifestanti che hanno cercato di sfondare i cordoni delle forze dell’ordine fatti per bloccare l’avanzata del corteo. Secondo quanto si apprende ci sarebbero anche dei feriti. I manifestanti hanno lanciato anche petardi e bombe carta.

