Alfredo Cospito morirà in carcere. “L’esito è quasi scontato”, secondo Flavio Rossi Albertini, legale dell’anarchico rinchiuso al 41 bis che poi aggiunge: “Io sono settimane che credo sia imminente il tracollo”. Parlando in conferenza stampa alla Camera delle condizioni di salute del suo assistito l’avvocato ha sottolineato che Cospito ha dimostrato “una capacità di resistenza incredibile, lo diceva anche il nostro medico di Sassari. Quando l’ho incontrato la seconda decade di gennaio pensavo che davvero fossimo prossimi a un tracollo imminente, ha stupito tutti ed è andato avanti un mese”.

“Il mio assistito è un soggetto provato, stanco, ha perso 47 chili. Io non sono un medico” ma “da quello che appare, è una persona molto in là rispetto a fase critica”, ha spiegato ancora il legale spiegando che Cospito riceverà nel carcere di Opera la visita del medico di parte.

Escluso l’appello a Mattarella. “Conoscendo Alfredo Cospito, non credo che faremo appello a Mattarella. Allo stesso modo non ci rivolgere a Papa Francesco. Il mio assistito è un anarchico individualista. In ogni caso, la questione non è risolvibile con una richiesta di grazia e comunque nessuno la concederebbe”, ha ribadito Rossi Albertini che ha confermato che presenteranno ricorso, “ma sarà probabilmente spuntato”.

Smetterà sciopero fame quando sarà fuori da 41 bis