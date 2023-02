L'audio mandato dal boss mafioso in una chat di gruppo il 23 maggio 2022, nel trentennale della strage di Capaci

“Questo telefono non mi prende stamattina e io qua, bloccato con le 4 gomme a terra, cioè non bucate, sull’asfalto, che non si muovono per le commemorazioni di ‘sta minchia“. A parlare è Matteo Messina Denaro in un vocale mandato in una chat di gruppo il 23 maggio 2022, nel trentennale della strage di Capaci in cui perse la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato, e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Il boss, allora ancora latitante, si trova in macchina in autostrada in direzione Palermo all’altezza di Villagrazia di Carini. In quel momento è bloccato nel traffico e scatta una foto, mandando al gruppo anche un vocale in cui insulta il giudice Falcone e si lamenta di essere bloccato nel traffico per le commemorazioni della strage di Capaci. Nell’audio, diffuso dai carabinieri del Ros, si sente Messina Denaro parlare al gruppo di una persona, di cui non sa dove si trova con tono colloquiale, tono che cambia bruscamente e diventa duro e glaciale quando parla del giudice Falcone. Il boss di cosa nostra è stato condannato all’ergastolo in I grado come mandante della Strage di Capaci ed è in corso il processo di Appello a Caltanissetta.

