Un uomo di 69 anni è morto a causa delle ustioni riportate nell’incendio divampato in un appartamento a Bari. Stando a quanto si apprende, le fiamme sono divampate in un monolocale che si trova al piano terreno di uno stabile in piazza Umberto. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco di Bari. Sul posto anche gli agenti della sezione Volanti. Sono in corso accertamenti sulle cause dell’incendio.

