L'episodio si è verificato all'esterno di un bar, l'anziano avrebbe battuto violentemente la testa

Un 75enne è in pericolo di vita dopo essere stato colpito da un pugno mentre entrava in un bar. È accaduto a Napoli, nel quartiere Pianura, dove questa mattina sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pianura. Il fatto è accaduto in via Comunale Napoli presso il bar Laurano.

Uno sconosciuto ancora da identificare avrebbe colpito con un pugno al volto il 75enne in fila per entrare. L’anziano sarebbe caduto a terra battendo violentemente la testa. La vittima è ora al Cardarelli, in prognosi riservata e in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare l’aggressore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata