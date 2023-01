Coinvolti anche medici: quattro di loro sono stati sospesi

Arresti domiciliari per 4 persone e, per quattro medici di pronto soccorso, la misura della sospensione dal pubblico servizio per periodi di 6 e 12 mesi. L’ordinanza disposta dal Gip di Roma, per i reati di associazione per delinquere, frodi ai danni di assicurazioni, corruzione. L’indagine ha consentito di raccogliere gravi indizi a carico di alcuni avvocati e medici di Pronto Soccorso in servizio presso alcuni dei principali ospedali della Capitale, che sarebbero stati disposti a certificare falsamente gravi lesioni patite dalle persone coinvolte, su cui l’organizzazione poteva contare.

