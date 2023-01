E' in corso una ricognizione da parte della Digos per individuare altre scritte contro le forze dell'ordine

Scritte contro la polizia a Monza. Nella notte, nel corso del controllo del territorio, una volante transitando in via Buonarroti a Monza ha notato le scritte minatorie: ‘Digos boia’ , ‘Più sbirri morti’, con vernice di colore nero. Sul posto sono intervenuti personale della Digos e Polizia Scientifica, per effettuare i rilievi ed il prelievo di alcuni campioni della vernice per la comparazione merceologica. E’ in corso una ricognizione da parte della Digos per individuare altre scritte contro le forze dell’ordine.

