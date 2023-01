Nessun ferito, al momento della caduta non c'erano passanti

(LaPresse) A Napoli, a causa del forte vento, è crollata in mattinata un’impalcatura di un palazzo a via Aniello Falcone nel quartiere Vomero. In un video diffuso su Whatsapp, si sente una telefonata tra alcuni residenti e le forze dell’ordine qualche attimo prima del crollo, ripreso da un cellulare. Le auto e i pedoni continuavano a passare inconsapevoli del rischio. Per fortuna al momento della caduta non sono stati registrati feriti.

