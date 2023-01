Il super boss risiedeva a Campobello di Mazara, nel Trapanese

Trovato e perquisito il covo di Matteo Messina Denaro, il boss arrestato ieri dopo 30 anni di latitanza. È a Campobello di Mazzara, in provincia di Trapani. Il nascondiglio è in via Cb 31, nel centro del paese, la perquisizione è andata avanti per tutta la notte coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Guido che da anni indaga sull’ex latitante di Cosa nostra. L’edificio è stato setacciato con l’ausilio delle unità cinofile. Sul posto anche gli specialisti del Ris.

