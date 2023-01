Al via il procedimento contro Pablo Bonuccelli e Claudia Marcolini, accusati di imbrattamento

Oggi inizia al tribunale di Milano il processo contro Pablo Bonuccelli e Claudia Marcolini, appartenenti alle Carc, accusati di imbrattamento per la scritta “Fontana assassino“, apparsa nel 2020 su un muro davanti al Palazzo di Giustizia per criticare la gestione della pandemia di Covid da parte del presidente della Regione, Attilio Fontana. “È paradossale che ci sia un processo per imbrattamento mentre il principale responsabile della distruzione della sanità pubblica e di tutti i morti e gli sconvoglimenti durante la pandemia è candidato per essere rieletto presidente della Regione Lombardia. Oggi siamo in presidio e continueremo a presidiare a tutte le udienze”, ha detto Bonuccelli. “L’appello che vogliamo fare è quello di proseguire nel lavoro di coordinamento e unità delle forze di vari comitati ma anche di singole persone perché la sanità pubblica va salvata e l’unico modo per farlo e costruire una rete dal basso”, ha aggiunto Marcolini.

