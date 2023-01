L'avvocata Irma Conti dopo il caso di Martina Scialdone: "Non possiamo arretrare nella lotta, obiettivo è zero omicidi"

“Oggi noi viviamo l’ennesima sciagura, venerdì la collega Martina Scialdone, ieri sera un altro femminicidio a Trani. Noi non possiamo arretrare in questa lotta e il nostro obiettivo deve essere zero omicidi, ma per farlo dobbiamo inquadrarlo nel giusto contesto, cioè quello di fenomeno criminale”. Così l’avvocato Irma Conti, presidente dell’Associazione Donne Giuriste Italiane (ADGI), parla ai giornalisti in attesa della convalida dell’arresto di Costantino Bonaiuti, accusato di aver ucciso l’ex compagna venerdì sera. “Non si può non avere un allarme per fatti riconducibili a una lesione, a un’aggressività nei confronti delle donne”, ha proseguito: “La collega, pur lavorando nel campo del diritto di famiglia e avendo gli strumenti per valutare il pericolo, non ha avuto scampo da questo gesto imprevedibile. Solo ponderando correttamente a livello sociale potremmo inquadrare e combattere il fenomeno”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata