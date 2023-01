Foto dall'archivio

La tragedia è avvenuta a Terrasini, le fiamme divampate nella notte

Agostino Tortorici, 58 anni, disabile, è morto in un incendio nel suo appartamento di via Duomo, 2 a Terrasini, nel Palermitano. Il rogo è divampato alle 2 di notte e nonostante l’intervento dei vigili del fuoco non è stato possibile salvarlo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata