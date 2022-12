È successo sulla strada statale 90, il piccolo è stato portato in ospedale ma per lui non c'è stato nulla da fare

Un bambino di 8 anni è morto nel Foggiano dopo esser stato travolto da un’auto al chilometro 75 della strada statale 90. Il piccolo è stato soccorso e portato in ospedale, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

