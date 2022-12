I due cadaveri sono stati ritrovati giovedì: non si esclude l'ipotesi di omicidio-suicidio

I due uomini ritrovati senza vita giovedì nella villetta di via Belvedere, a Serramazzoni, in provincia di Modena, sono morti colpiti da un’arma da fuoco, nello specifico una pistola. Le due vittime sono un noto commerciante della zona, Claudio Belloi, e Francesco Bordone, 48 anni. Ancora al vaglio il movente e la dinamica dell’accaduto, ma non si esclude l’ipotesi di omicidio-suicidio. Stando alle prime ricostruzioni, Belloi e Bordone si conoscevano per motivi strettamente lavorativi.

