Intorno a mezzogiorno, a Serramazzoni, in provincia di Modena, in una villetta in via Belvedere, sono stati trovati i corpi senza vita di due uomini. Uno di loro, nonché proprietario dell’abitazione, è Claudio Belloi, un commerciante della zona. Ancora da chiarire l’identità del secondo, ma sul posto sono a lavoro Carabinieri e Vigili del Fuoco. L’allarme è stato dato da uno dei colleghi di Belloi, allarmato dalla sua mancata presenza a lavoro. Gli inquirenti stanno indagando e ancora non sono state formulate ipotesi sulla dinamica dell’accaduto.

“È una tragedia per la nostra comunità. Siamo 8mila abitanti e ci conosciamo tutti. Quanto accaduto ci ha ferito molto. Trascorreremo il Natale nel dubbio e nell’angoscia di ciò che è successo”. È il commento che il sindaco di Serramazzoni, Claudio Bartolacelli, fa a LaPresse a poche ore dalla scoperta dei due cadaveri nella villetta, situata in via Belvedere. Una delle vittime, nonché proprietario dell’abitazione, Claudi Belloi, era anche un caro amico del sindaco. “È ancora tutto nelle mani degli inquirenti. Io mi sono recato alla villetta, poco distante dal Comune, appena ho saputo la notizia, ma c’è ancora massimo riserbo. Lascio che facciano il loro lavoro”. Bartolacelli ha raccontato, inoltre, che questa mattina aveva saputo che i Carabinieri erano alla ricerca di Belloi, dopo essere stati allertati da un collega e, dopo poche ore, era stato informato del rinvenimento dei due cadaveri, dopo l’intervento delle forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco.

