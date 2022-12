Bloccato a Mulhouse, in Francia, un tunisino sospettato pel'uccisione della 32enne Alice Neri, trovata morta a Concordia il 18 novembre scorso

Svolta nel caso Alice Neri, la 32enne trovata morta carbonizzata il 18 novembre scorso nella sua auto a Concordia, in provincia di Modena. Questa mattina nella cittadina di Mulhouse, in Francia, è stato fermato dalla polizia un 29enne tunisino, indiziato per l’omicidio della ragazza. Lo comunica la Procura di Modena in una nota. Sull’uomo pendeva un mandato di arresto europeo emesso il 30 novembre scorso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale della città emiliana ed era ricercato in tutta Europa.

