Ricoverato in codice rosso per fratture multiple, è caduto per circa 4 metri

Un ragazzino di 12 anni è stato ricoverato in codice rosso per fratture multiple, dopo essere precipitato dalle scale della scuola a Saronno, in provincia di Varese.

Il 12enne, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione, è caduto per circa 4 metri nella tromba delle scale del Collegio arcivescovile Castelli, poco dopo le 8.30. Il 12enne è stato trasferito in elimabulanza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

