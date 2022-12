Nessuna imposta versata per 378 viaggi partiti dallo scalo della città veneta

Con i loro aerotaxi in partenza dall’aeroporto di Treviso portavano passeggeri in tutta Europa senza però versare l’imposta dovuta, causando un danno all’Erario pari a 133.350 euro. A individuare i passeggeri “fantasma” sono state le Fiamme Gialle del Gruppo Treviso. Sono ben 1.244 i viaggiatori transitati per lo scalo trevigiano, distribuiti su 378 voli aerotaxi, per i quali non è stata versata l’imposta, che è pari a 100 euro per le tratte inferiori a 1.500 km o 200 euro in caso di tragitti superiori. Ad eccezione di quattro vettori nazionali, si tratta di operatori quasi tutti stranieri.

