Squadre da tutto il Piemonte per aiutare nelle operazioni di spegnimento

Dalle 4 di domenica mattina numerose squadre di vigili del fuoco, supportate dal nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), sono impegnate a Villastellone (Torino) per l’incendio che ha coinvolto alcuni capannoni appartenenti a una ditta specializzata nel riciclaggio di imballaggi in legno. Giunti rinforzi da Biella, Alessandra, Vercelli, Cuneo e Asti, operazioni di spegnimento in corso.

