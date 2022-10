Mille persone nella città natale di Benito Mussolini tra camicie nere e omaggi al Duce in occasione del 100 anniversario dell'evento segnò l'ascesa del Fascismo

(LaPresse) Un migliaio di persone hanno manifestato a Predappio, in provincia di Forlì-Cesena, per celebrare il 100esimo anniversario della Marcia su Roma, che segnò l’inizio della dittatura fascista in Italia. Nella città natale di Benito Mussolini, dove si trova anche la tomba del Duce, i dimostranti hanno sfilato in camicia nera, intonando canti del Ventennio, come ‘Faccetta Nera’. Il corteo poi ha reso omaggio a Mussolini, invocato dai partecipanti.

