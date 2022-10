Sono 31 i furti contestati e 71 i capi di imputazione

(LaPresse) Tredici persone sottoposte a misure cautelari a Torino per un traffico di auto rubate. Sono ben 31 i furti che vengono contestati nell’ordinanza emessa dal Gip del capoluogo piemontese, che consta ben 71 capi di imputazione in ordine ai reati di furto pluriaggravato, ricettazione e riciclaggio, a due coniugi di Venaria Reale, finiti in carcere.

