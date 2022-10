L'arresto di Roberto Spada, recentemente rilasciato, foto dall'archivio LaPresse

Sul posto, in via Martinica e via Dell'Idroscalo, c'è la polizia locale

È in corso a Ostia, sul litorale romano, lo sgombero di tre appartamenti Ater, di edilizia popolare, nei quali, secondo quanto si apprende, risiederebbero anche appartenenti alla famiglia Spada. Sul posto, in via Martinica e via Dell’Idroscalo, c’è la polizia locale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata