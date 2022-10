Rinviato a giudizio il rappresentante legale

Rinviato a giudizio il rappresentante legale di una cooperativa sociale dopo due indagini della Guardia di Finanza di Bolzano: i reati contestati sono indebita percezione e malversazione di erogazioni pubbliche. Secondo chi ha indagato, infatti, l’uomo avrebbe ottenuto contributi che non gli spettavano per un totale di 474 mila euro. Sequestrati, in via preventiva, 267 mila euro, ritenuti profitto dei reati contestati. Sotto sequestro anche la propriet√† immobiliare del rappresentante legale della cooperativa, oltre al denaro presente sui suoi conti correnti. Per ottenere i contributi, la cooperativa – che si occupava della formazione di studenti dagli 11 ai 19 anni – comunicava alla Provincia un numero di studenti superiore a quello reale, dato che per ogni alunno viene riconosciuto un contributo forfettario di 1.700 euro. In alcuni anni gli “assenti non giustificati” arrivavano anche a un totale di 50-60 persone.

